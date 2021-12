Det går mot en positiv start på New York-børsen

Mandagen endte med et markant fall på New York-børsen da Dow Jones og Nasdaq gikk ned 1,2 prosent mens den brede S&P 500-indeksen falt 1,1 prosent.

Futures indikerer at det går mot en positiv start på tirsdagens handel. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,9 prosent, at Nasdaq vil stige 1,1 prosent og at S&P 500 starter dagen med en oppgang på 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,5 prosent til 21,67.

«Nedgangen fredag ble av mange tilskrevet signalene fra den amerikanske sentralbanken om å trekke tilbake de pengepolitiske stimulansene raskere enn tidligere kommunisert. Nedgangen i går er det flere som forklarer ut fra spredningen av omikronviruset og at president Biden ikke har greid å samle et flertall for sin finanspolitiske pakke», skriver DNB Markets i en oppdatering.