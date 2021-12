Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Norges ti beste strategikonsulenter tjente tilsammen 205 millioner kroner i fjor. Ni av dem jobber i enten McKinsey eller Boston Consulting Group.

Paul Jenkins i McKinsey tjente aller mest, med en ligningsinntekt på 45,9 millioner. Dermed har han tjent 267 millioner kroner på ni år.

Nummer to på listen er BCG-partner Rune Jacobsen med en inntekt på 29 millioner kroner.

Finanstilsynet gjennomførte tilsyn hos 22 regnskaps- og revisjonsselskaper. Hele 19 av disse strøk til eksamen i etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, og blir nå bøtelagt.

Det høyeste gebyret som er gitt, er på nesten 400.000 kroner.

Tilsynet konkluderer med at de kontrollerte foretakene ikke fullt ut har tatt inn over seg den rollen de har i å forebygge eller avdekke økonomisk kriminalitet.

Analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou spådde milliardinntekter i Bonheur sist gang strømprisen gikk i taket. Nå drar han frem enda mer vanvittige tall.

Med dagens strømpriser mener han at Bonheur vil få et EBITDA-resultat på 5,9 milliarder kroner neste år. For å sette ting i perspektiv har Bonheur en børsverdi på 13,5 milliarder.

Holm tror markedet ikke ser dette på grunn av Bonheurs kompliserte selskapsstruktur og det han omtaler som et mareritt av et regnskap.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om strømprisen. La oss ha det klart med en gang: Strømprisen vil være høy i lang tid, kanskje til langt ut på vårparten.

Det er kaldt og vil bli kaldere, vannstanden i magasinene er lav, og det produseres for lite vind- og solkraft. I Europa legges kull- og atomkraft ned, og det blåser stadig for lite.

Vi vil selge strøm dyrt til utlandet når vi har overskudd på strøm, men vi vil ikke betale dyrt når vi må importere strøm. Dette med markedsøkonomi er ikke så lett, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Arbeidskraftsundersøkelse oktober, kl. 08.00

UK: Gfk konsumenttillit desember, kl. 01.01

Danmark: BNP 3. kv. endelig, kl. 08.00

Tyskland: Importpriser november, kl. 08.00

Spania: BNP 3. kv. endelig, kl. 09.00

Canada: BNP oktober, kl. 14.30

USA: Ordrer varige goder november, kl. 14.30

USA: Privatkonsum og inflasjon (PCE) november, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Nyboligsalg november, kl. 16.00

USA: Michigan-indeks desember, kl. 16.00

Annet:

Aprila Bank: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 12.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)