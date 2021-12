Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,9 prosent like før kl. 08.00 torsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 0,8] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,56 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,66 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,15 prosent, Hang Seng i Hongkong klatrer 0,28 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,26 prosent.

In India legger Sensex på seg 0,66 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,31 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,37 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,16 prosent på 75,48 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,11 prosent til 72,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Etter tre strake dager med nedgang har Wall Street endelig tatt turen opp igjen, der de toneangivende indeksene endte slik:

S&P 500 endte opp 1,02 prosent til 4.696. Teknologiindeksen Nasdaq avsluttet onsdagen opp 1,18 prosent til 15.521, mens industriindeksen Dow Jones endte opp 0,74 prosent til 35.754.

En av dagens vinnere er Tesla, med en oppgang på over 7 prosent. Aksjen hoppet etter at Elon Musk annonserte i en podcast at han hadde nådd målet om å selge 10 prosent av aksjene i selskapet.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.185,88 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,8 milliarder kroner.