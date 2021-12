Jekker opp kursmål i industrigigant

Bernstein skriver til CNBC at 2022 vil et godt år for Caterpillar, som er verdens største produsent av bygg- og anleggsmaskiner. Analytiker Chad Dillard mener at markedet undervurderer veksten som industrikjempen vil oppleve i det kommende året.

– Vi mener at Caterpillar på bakgrunn av syklisk vekst vil prestere godt i 2022. Markedet behandler aksjen som om den er i slutten av syklusen, til tross for at den globale industriveksten, spesielt i Kina, er på vei oppover, skriver Dillard til CNBC.

Synkende stålpris

Videre argumenterer Dillard med at synkende stålpriser vil være positivt for Caterpillar.

– Vi estimerer at lavere stålpriser kan bidra til en vekst på 600 millioner dollar for driftsresultatet. Vi tror videre at marginene vil øke, som vil kunne bidra positivt på bunnlinjen, skriver Dillard.

Etter en kraftig kursoppgang i starten av 2021, har veksten roet seg mot slutten av året. Tirsdag er aksjen opp 13 prosent siden 1. januar.

Bernstein har før nyåret oppdatert kursmålet til 240 dollar, fra tidligere 200 dollar. Dette tilsvarer en oppside på 16,5 prosent fra dagens kurs.