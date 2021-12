Beste børsår siden 2013

Blant aksjene med størst nedgang er Norwegian med et fall på 74 prosent, etterfulgt av Scatec med en nedgang på 56 prosent og Kahoot med en nedgang på 52 prosent.

Spår god utvikling

For det globale aksjemarkedet ser Carnegie gode grunner for fortsatt oppgang. Når S&P 500 har steget mer enn 20 prosent i løpet av ett år, som i år, har markedet det påfølgende året steget 12 av de 14 ganger siden 1964.

«Imidlertid er hovedgrunnen for vårt positive syn på 2022 at en klar majoritet av våre kvanteindikatorer foreslår fortsatt god utvikling for aksjer de neste 3 til 12 måneder», skriver meglerhuset.

Carnegie poengterer også at risikoen for en korreksjon på 10 prosent eller mer historisk sett er lav når S&P 500 nylig har steget til ny rekordnotering, noe som skjedde onsdag.

«En annen positiv ting er at den endelige toppen i bullmarkedet må bli satt i mai eller senere for at dette ikke skal være det korteste bullmarkedet på 70 år, som er usannsynlig etter vårt syn. Normalt tar det rundt ni måneder i gjennomsnitt for at markedet topper ut og beveger seg inn i bearmarked, som etter vårt syn gjør det usannsynlig at markedet vil gå inn i et bearmarked i 2022», heter det.

– Vanskeligere enn før

Paleo Capital-forvalter Karl Oscar Strøm tror Oslo Børs vil utvikle seg blandet i 2022:

– Når det gjelder tanker om 2022 så tror jeg vi kommer til å se et blandet bilde, og et vanskeligere marked enn vi har hatt de senere årene. Dette har vi for så vidt sett konturene av siste halvår, som også er den perioden Paleo Fund har vært operativt, sier han til TDN Direkt.

Forvalteren legger til at opptrend har fortsatt i enkelte av de brede indeksene, men den har vært stadig smalere, noe som kalles «divergens» av teknikere, og betyr at stadig færre aksjer bidrar til oppgangen mens mange andre bøyer av, ifølge Strøm.

– For aksjeplukkere betyr dette at det er vanskeligere å finne vinnere, og det er fort gjort å trå feil. Trendene er mindre klare. Denne markedsoppførsel har historisk vært sett i forkant av markante børstopper og inngang til enten bearmarked eller lengre konsolideringsperioder. En del av faktorene som har gitt kraftig medvind i markedet vil falle bort eller reverseres. Det blir bortfall av stimulerende finanspolitikk, samtidig som pengepolitikken strammes til. Dette i et klima med rekordhøye prisingsmultipler på rekordhøy inntjening, sier han.

Om multiplene skal litt ned, for eksempel på grunn av stigende rente, samtidig som veksten i inntjeningen ikke fortsetter, vil markedet naturlig nok korrigere betydelig, mener forvalteren.

– Vi får se. Det er også positive faktorer å spore i markedet. Jeg er ingen "perma-bear", men forholder meg realistisk til markedsoppførselen, legger han til.