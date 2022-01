Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Shippinganalytikerne tror på heftig comeback i tank nå i 2022, etter et av tidenes svakeste år i denne sektoren i fjor.

Sterk oppgang ventes også for tankaksjen Frontline. Eirik Haavaldsen i Pareto og Frode Mørkedal i Clarksons Platou har kursmål på 80 og 100 kroner.

Petter Haugen i ABG tar som vanlig mest i og tror Frontline-aksjen vil stige over 110 prosent, til 136 kroner. Han tror i det hele tatt at 2022 blir det beste shippingåret siden 2007.

Halvparten av de 20 beste teknologifondene i 2021 har Microsoft som sin største enkeltplassering.

Det aller beste fondet i verden i fjor, svenske Thematica Future Mobility, satser derimot på batteri- og elbilselskaper.

De 20 beste fondene klarte mellom 20 og 45 prosent i avkastning i fjor. DNB Teknologi var verdens 13. beste teknologifond med en avkastning på rundt 24 prosent.

Entra kommer til å bli delt mellom Castellum og Balder og opphøre som selskap. Det tror DNB-analytiker Simen Mortensen.

Han tror imidlertid at det kan ta tid før de to svenske kamphanene kommer til en slik avtale.

Kjøper Castellum én eneste Entra-aksje til, må selskapet legge inn bud på hele Entra. Og det til en pris som er 20 kroner over dagens børskurs.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om klimagassutslippene fra norsk olje og gass.

Oljemotstanderne mener at vi først teller opp utslippene fra oljen som skal eksporteres, og så legger vi til utslippene fra bilene og flyene som bruker norsk olje og gass. De mener altså at utslippene fra vår olje skal telles to ganger.

Norge vil i årene fremover ha høye ambisjoner om å få ned CO2-utslippene, men som produsentland kan vi ikke ta ansvaret for andre lands klimagassutslipp, skriver Hegnar.

Finanskalenderen:

Makro:

Norge: OBOS boligpriser

Norge: PMI industri desember, kl. 10.00

India: PMI industri desember, kl. 06.00

Spania: PMI industri desember, kl. 09.15

Italia: PMI industri desember, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri desember, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri desember, kl. 09.55

ØMU: PMI industri desember, kl. 10.00

Danmark: PMI industri desember, kl. 11.00

USA: Markit PMI industri desember, kl. 15.45

USA: Byggeinvesteringer november, kl. 16.00

Annet:

Anora Group: Strykes fra notering på Oslo Børs

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)