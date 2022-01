– Mye taler for et godt år også i år, sier Mattias Sjödin i Carnegie Fonder til Finansavisen TV.

Sjödin er forvalter av Carnegies Sverige-fond på om lag 24 milliarder svenske kroner og i intervjuet som du kan se over oppsummerer han 2021 og ser inn i krystallkulen for hva vi har i vente i det nye året.

Sjödin og andre som investerer i det svenske aksjemarkedet kan se tilbake på et svært fruktbart år.

Det svenske aksjemarkedet gjorde det nemlig best av de nordiske med en oppgang på 29 prosent på hovedindeksen i Stockholm. På andreplass fulgte Hovedindeksen på Oslo Børs som steg 23 prosent, mens Helsinki og København steg henholdsvis 21 og 17 prosent.

Oslo Børs hadde for øvrig sitt beste år siden 2013.

I intervjuet forklarer Sjödin at han og Carnegie forventer et bra år i 2022 også, men neppe like sterkt som 2021.

I det svenske markedet var det særlig bankaksjer, industri og en del teknologiaksjer som bidro til den sterke oppgangen, forklarer forvalteren.

Selv leverte fondet hans rundt et prosentpoeng under indeksen, men det skyldes at han ikke får investere i de svenske gaming- og casinoaksjene som også hadde et bra år.

Forventer flere noteringer

Året som har gått har også vært preget av de mange børsnoteringene.

I Norge endte man med 68, inkludert Autostore som den største. 7 av noteringene skjedde på Oslo Børs og Euronext Expand, mens 61 skjedde på Euronext Growth.

I Sverige endte man på 37 børsnoteringer på hovedlisten, ifølge Carnegie. I tillegg kom det mange inn på First North-listen.

Sjödin forteller at han får signaler fra meglerhusene og tilretteleggerne om at det også for 2022 er en solid pipeline av nye noteringer på gang.

– Så selv om mange noteringer har påført investorene tap, så blir det ikke for vanskelig å hente penger?

– Risikoappetitten er fortsatt høy, sier forvalteren.