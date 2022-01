Analytiker: – Aksjemarkeder vil kunne få seg en knekk

Børsene falt markant torsdag etter signaler fra den amerikanske sentralbanken om høyere renter i 2022.

«Markedet priser nå inn en svært stor sannsynlighet for at første renteheving kommer allerede i mars, noe som var nærmest utenkelig ved møtet i september og ble ansett som lite sannsynlig etter møtet i november», skriver makroanalytiker i DNB Markets, Oddmund Berg, i dagens morgenrapport.

Han påpeker at diskusjonen i tillegg dreier seg mye om hva Fed kommer til å gjøre med balansen sin, og at det neste store spørsmålet er hvorvidt de vil begynne å selge ned når nedtrappingen er over.

«En nedtrapping av balansen har potensielt store konsekvenser for rentemarkedet og vil trolig smitte over i aksjemarkedet», skriver makroanalytikeren, og påpeker at høyt prisede og rentesensitive aksjemarkeder altså vil kunne få seg en knekk når politikken nå strammes inn.

Vil trå varsomt

Berg mener at spørsmålet blir om Fed klarer å stagge inflasjonen uten å kjøre markedene og økonomien i grøfta?

«Alt kommer ned til hvor stort det underliggende inflasjonsproblemet er. Basert på tidligere erfaringer, vil trolig Fed være forsiktige med å skape for mye markedsuro. Dette kan tale for at de vil gå relativt varsomt frem og håpe at signalene de sender om strammere politikk bidrar til å dempe inflasjonspresset», skriver DNB Markets-analytikeren.

Han påpeker at en forsiktig strategi i tillegg vil basere seg på håpet om at en stor del av inflasjonsimpulsene vi ser i øyeblikket forsvinner med litt mer tid.

«Siden husholdningssektoren for det aller meste har fastrente, slår paradoksalt nok en renteheving ikke så sterkt inn i etterspørselen som en kunne ønske», skriver Berg, og påpeker at det derfor kan tenkes at selv om renten heves, vil det ikke virke dempende nok, all den tid finanspolitikken fremdeles er stimulerende en god stund til og farten i økonomien er god.

«Om Fed er forsiktige, og det underliggende inflasjonsproblemet ikke faser ut av seg selv, vil vi kunne være på vei mot en situasjon hvor det til slutt må trekkes i nødbremsen og systemet må startes på nytt», skriver makroanalytikeren.