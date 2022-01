Yara stopper kjøp fra Hviterussland

Yara avvikler innkjøp av kalium fra leverandørbedriften Belaruskali i Hviterussland, opplyses det i en børsmelding.

Årsaken er sanksjonene mot landet.

«Selv om Yaras innkjøp av kalium fra Hviterussland er i full overensstemmelse med gjeldende sanksjoner, har vi begynt avviklingen av våre innkjøp som et resultat av at andre deler av verdikjeden trekker tilbake avgjørende tjenester for kaliumeksport fra Hviterussland», heter det i meldingen.

Avviklingen er forventet fullført innen april 2022.

Yara har ifølge meldingen imidlertid ambisjoner om å fortsette samarbeidet med Belaruskali innen HMS som ble etablert i 2021.