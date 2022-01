Spår dobling av bitcoin

– Vi tror prisen går opp, sa Guido Buehler, adm. direktør for banken Seba til CNBC. Seba er en regulert sveitsisk bank som har fokus på kryptovaluta.

Banksjefen spår en økning til 75.000 dollar, noe som vil være topprekord for kryptovalutaen bitcoin.

– Våre interne verdsettelsesmodeller indikerer en pris akkurat nå på mellom 50.000 dollar og 75.000 dollar, sa Buehler.

– Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se det nivået. Spørsmålet er alltid timing, sa Buehler.

Bitcoins pris kan nesten dobles til 75.000 dollar i år ettersom flere institusjonelle investorer begynner å omfavne verdens mest populære kryptovaluta, ifølge banksjefen.

Lave nivåer

Etter å ha steget til et rekordhøyt nivå på 69.000 dollar i november har bitcoins verdi kollapset i løpet av de siste par månedene, og prisen beveget seg en kort stund under 40.000 på mandag, noe som betyr at den svever nær lave nivåer som ikke er sett siden september.

Prisen falt ytterligere denne uken ettersom stigende renter fortsatte å lede investorer til å kaste posisjoner i risikable, vekstorienterte eiendeler.

Mandag falt bitcoin så mye som 6 prosent til et lavpunkt på 39.771 dollar, ifølge Coin Metrics. Bitcoin handles onsdag ettermiddag til 43.616 dollar.