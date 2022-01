Landet avtale med asiatisk børsselskap

Harmonychain annonserte onsdag kveld at et av deres datterselskap har signert en intensjonsavtale med et asiatisk teknologiselskap.

– Dette er en banebrytende avtale for Harmonychain, sier konsernsjef Ola Stene-Johansen.



Den ikke-bindene avtalen skal utforske samarbeid om utviklingen av datasenter i USA. Markedsverdien til avtalens motpart er et asiatisk børsnotert selskap med en markedsverdi på over én milliard norske kroner.

Intensjonsavtalen omhandler diskusjoner med potensielle datasentereiere og et potensielt kjøp av eiendommer i USA med 30-120 MW elektrisitetskapasitet tilgjengelig.

Flere samarbeidsmodeller har vært diskutert, men det er for tidlig å si om eller hva dette potensielt vil betyr økonomisk for Harmonychain, skriver de i kunngjøringen.

Harmonychain har også diskutert samarbeid med det asiatiske teknologiselskapet for skandinaviske lokasjoner.

– Dette er den første avtalen som Harmonychain signerer med et børsnotert milliardselskap, sier Stene-Johansen.