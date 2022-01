Horisont Energi ble dagens klare vinner med hele 52 prosent oppgang. På veien opp har Spetalen-selskapet Ferncliff Listed DAI slengt seg på, og kjøpt 50.000 aksjer til en snittpris på 97,8 kroner pr. aksje, i følge en børsmelding.

Transaksjonen tilsvarer rundt 4,9 millioner kroner. Etter handelen sitter Ferncliff Listed DAI med litt over 1 million aksjer i selskapet. Med dagens sluttpris på 99,5 kroner pr. aksje er posisjonen verdt 102 millioner kroner.

Hoppet også på

Det er ikke bare Ferncliff som kjøpte aksjer, men også Spetalen-kontrollerte Saga Pure. Selskapet, som er et rent investeringsselskap for fornybar energi, kjøpte torsdag 150.000 aksjer i Horisont Energi til en snittpris på 97,8 kroner pr. aksje. Det tilsvarer rundt 14,7 millioner kroner.

Det vil si at de to Spetalen-selskapene til sammen har kjøpt aksjer for rundt 20 millioner kroner. Hvis man tar med Saga Pures totale posisjon i Horisont Energi på nesten 2 millioner aksjer, vil Spetalen-selskapene til sammen ha en posisjon på litt over 300 millioner kroner i Horisont Energi.