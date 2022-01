13.01.2022 Visste du at 33 prosent av aksjonærene på Oslo Børs har kommet til de siste tre årene. Hva gjør det med markedet at det er så mange nykommere og hvilke selskaper setter de pengene sine i? Vi får besøk i studio av Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge. Hun har med seg ferske tall for hvor mange nordmenn som eier aksjer, hva vi kjøper og hvor mange nykommere vi har fått under pandemien.