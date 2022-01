Fjordkraft oppdaterte markedet torsdag kveld og aksjen falt 5,8 prosent til 42,88 kroner.

Flere vinnere og tapere

Kyoto Group , der tidligere Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn har hamstret aksjer i det siste, hadde en god dag og aksjen steg 29,9 prosent til 26,50 kroner. Aksjen ble dagens vinner og har med det steget 40 prosent siden nyttår.

Grieg Seafood-aksjen steg 6,0 prosent til 90,80 kroner, etter å ha kommet med en positiv slakteoppdatering for fjerde kvartal.

Observe Medical-aksjen svingte kraftig, men endte til slutt opp 0,5 prosent til 21,0 kroner. Oppgangen kom i kjølvannet av oppkjøpet av Biim Ultrasound, som finansieres i form av en fortrinnsrettsemisjon på 180 millioner kroner.

– Oppkjøpet er en «gamechanger» for oss, sa konsernsjef Björn Larsson i en kommentar.

Green Energy Group (GEG, tidligere Seabird Exploration) gjennomførte en rettet emisjon på kurs 2,25 kroner torsdag kveld, nesten 40 prosent under torsdagens sluttkurs. Aksjen falt 35,2 prosent til 2,39 kroner og ble dagens taper.

Green Minerals-aksjen, som er 55 prosent eid av GEG, steg på sin side 4,7 prosent 10,99 kroner.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Horisont Energi-aksjen ble torsdagens desiderte børsvinner etter E.ON-avtalen . Aksjen steg nye 16,3 prosent til 115,72 kroner fredag. Aksjen er da opp 85 prosent siden nyttår. Og mens en nærstående til styremedlem valgte å ta litt gevinst , har skal Spetalen ha økt eksponeringen ytterligere.

Resultatvarsel

Nordic Semiconductor steg i tidlig handel, etter oppdateringen for fjerde kvartal, men endte dagen med en nedgang på 3,1 prosent til 269 kroner.

Nordic Semiconductor sendte før børsåpning ut et resultatvarsel, som viste en omsetning på 171 millioner dollar i fjerde kvartal og en bruttomargin på 58-59 prosent. Tidligere hadde selskapet guidet en omsetning på 150-170 millioner dollar og en bruttomargin på 51-53 prosent. Det fremgikk imidlertid at den høye bruttomarginen reflekterer en engangseffekt av prisjusteringer for selskapets produkter fra 1. desember 2021, i tillegg til sterke resultater på tvers av alle markeder, skriver TDN Finans.

Ifølge Kepler Cheuvreux er prisendringene et svar på prisendringene annonsert i august av TSMC, selskapets hovedleverandør. Justert for engangsposten er bruttomarginene om lag 53 prosent. Meglerhuset bemerker at fabrikkene er nær makskapasitet, som gjør at mange forventer flere fremtidige prisøkninger. Siden Nordic Semiconductors omsetning begrenses av leverandørenes tilbud, holder Kepler godt øye med marginene og selskapets evne til å videreføre prisøkninger til kundene. Kepler har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 375 kroner.

Pareto Securities skriver ifølge TDN Finans i en oppdatering at dette vil løfte EBITDA-estimatet for fjerde kvartal med over 10 prosent, men siden det er en engangseffekt vil ikke de langsiktige forventingene påvirkes. Pareto har en hold-anbefaling på selskapet.