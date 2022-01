Finansavisen lanserer nyhetsbrevet «Børsbjellen», med en liste over «10 ting du må vite før børsåpning».

Her vil journalist og kommentator, Christer Teigen, holde leserne oppdatert med de viktigste nyhetene som kan bevege aksjekurser og indekser før børsen åpner samme dag, gjerne krydret med kommentarer og innsikt.

Teigen (41) har jobbet som finansjournalist i 14 år etter å ha startet sin karriere som aksjemegler. Etter å ha lest flere tusen kvartalsrapporter og børsmeldinger kjenner han de fleste triksene i boka, og hjelper deg med å skille klinten fra hveten.

Teigen er kjent for sine hardtslående kommentarer, sylskarpe analyser, gode aksjetips og faglige kunnskap. Kommentatoren bommet for øvrig selv stygt på boligmarkedet da han i 2018 solgte tomannsboligen sin og forgjeves ventet på et prisfall før han ga opp og kjøpte bolig igjen i 2021 – akkurat da prisene toppet ut.

Finansavisen-abonnenter som melder seg på vil motta nyhetsbrevet på hverdager klokken 08.45, 15 minutter før handelen settes i gang på Oslo Børs. De som melder seg på, men som ikke abonnerer på Finansavisen, vil motta nyhetsbrevet kl. 13.00. Nyhetsbrevet starter torsdag 20. januar.

