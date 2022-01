Berntsen: – Dette skaper en viss uro blant investorene

Onsdag pekte pilen nok en gang ned på New York-børsen, hvor Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 falt rundt én prosent. Roger Berntsen i Nordnet skriver i en rapport at Nasdaq offisielt er inne i en korreksjonsmodus da indeksen er ned 10 prosent fra forrige topp.

Urolige investorer

«At indekser fra tid til annen faller mer enn ti prosent er relativt vanlig, men dette skaper alltid en viss uro blant investorene», skriver Berntsen.

Han mener årets kursfall, spesielt blant teknologi- og vekstaksjer, er en konsekvens av stigende renter, og beskriver årets børsfall som rasjonelt.

– Alt avhenger av om inflasjonspresset avtar, men det er for tidlig å si noe om det nå. Investorene er helt klart litt urolige, sier Berntsen til Finansavisen.

Noen sektorer leverer

Det er for øvrig enkelte sektorer som bruker å prestere relativt bra under gjeldende markedsforhold, deriblant olje, gass og råvarerelaterte selskaper, samt sykliske verdiaksjer. Berntsen mener det er hovedårsaken til at Oslo Børs har hatt en bedre start på børsåret 2022 enn hva som er tilfelle på New York-børsen.

I løpet av torsdagen vil selskaper som Netflix, American Airlines og Union Pacific presentere sine kvartalstall. Onsdag leverte Bank of America og Morgan Stanley tall som var vesentlig bedre enn ventet.

Av de 44 S&P 500-selskapene som har rapportert kvartalsresultater, har nesten 73 prosent toppet Wall Streets forventninger, ifølge CNBC.

Det var en god stemning på flere av børsene i Asia torsdag etter at den kinesiske sentralbanken senket renten, noe som førte til at både eiendom- og teknologiaksjer steg markant.