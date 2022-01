Onsdag falt Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 rundt én prosent. Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen torsdag. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,5 prosent, at Nasdaq vil stige 0,9 prosent og at S&P 500 starter dagen med en oppgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,84 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,6 prosent til 23,15.

Roger Berntsen i Nordnet skriver i en rapport at Nasdaq offisielt er inne i en korreksjonsmodus da indeksen er ned 10 prosent fra forrige topp.

– Investorene er helt klart litt urolige, sier Berntsen til Finansavisen. Han mener årets kursfall, spesielt blant teknologi- og vekstaksjer, er en konsekvens av stigende renter, og beskriver årets børsfall som rasjonelt.

«Markedet ser nå mot rentemøtet i Fed neste uke, og hvilke signaler de vil sende inn mot det svært viktige mars-møtet. Som kjent har markedet begynt å prise en ørliten mulighet for at Fed vil heve renten med mer enn 25 basispunkter», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Torsdag offentliggjøres følgende makrotall i USA:

Philadelphia Fed-indeksen for januar, klokken 14.30

Førstegangssøkende til ledighetstrygd, klokken 14.30

Bruktboligsalget for desember, klokken 16.00

Det var en god stemning på flere av børsene i Asia torsdag etter at den kinesiske sentralbanken senket renten, noe som førte til at både eiendom- og teknologiaksjer steg markant.