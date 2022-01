ContextVision med ny finansdirektør

Medtech-selskapet ContextVision annonserte ansettelsen av Markus Hökerberg som ny midlertidig finansdirektør i en børsmelding torsdag kveld.

Som finansdirektør vil Hökerberg ha ansvaret for finansiell rapportering, regnskap, skatt, finans, risikostyring, samt finansiell planlegging og analyse.

Hökerberg kommer fra stillingen som finansdirektør ved SIWI (Stockholm International Water Institute), og har tidligere hatt ulike roller innen finans og regnskap hos IFL, Teracom, Eltel og Aleris. Han tok en bachelorgrad i business og regnskap fra Universitetet i Stockholm.

Hökerberg vil ta over for Ann-Charlotte Linderoth med virking fra 25.januar 2022. Linderoth vil nå ta på seg samme rolle i Inify Labratories, en spinoff fra ContextVision. Linderoth vil forbi i selskapet en liten periode, for å sikre en sømløs overgang, skriver selskapet i børsmeldingen.