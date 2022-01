Goldman Sachs høyner kursmålet på Equinor til 230 kroner pr. aksje, opp fra 210 kroner pr. aksje meddeler nyhetsbyrået Reuters fredag morgen.

Kepler Cheuvreux oppjusterer også kursmålet på Equinor, men denne gangen til 290 kroner pr. aksje fra 270 kroner pr. aksje.

Kepler Cheuvreux skriver at Equinor fortsatt er en av de best posisjonerte til å dra nytte av den stigende naturgassprisen i Europa, og at avkastningen på fri kontantstrøm vil nå nesten 18 prosent også i år. Analysebyrået hever kursmålet til 290 kroner pr aksje fra tidligere 270 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.



Det fremgår av en oppdatering fredag.



Videre skriver Kepler at Equinors balanse nå er så god som de noen gang har sett den, som baner vei for økte utbytter og et høyere investeringsnivå. De hever sine estimater for 2022 på alle fronter basert på antakelser om oljepris på 75 dollar pr fat i 2022 og 70 dollar pr fat i 2023.

(TDN DIREKT)