Lundin Energy hadde påviste og sannsynlige nettoreserver (2P) på 639 millioner fat oljeekvivalenter ved utgangen av 2021.



Det fremgår av en melding fra selskapet fredag.



Lundin Energys 2P-reserver inkluderer en positiv oppdatering på 39 millioner fat oljeekvivalenter og 3P-reservene inkluderer en positiv oppdatering på 44 millioner fat oljeekvivalenter sammenlignet med utgangen av 2020.



Økningen i reserveanslaget kommer i hovedsak fra Edvard Grieg- og Solveig-feltene. Selskapet opplyser at Edvard Grieg fortsetter å overstige forventningene, og reservene her har økt med 17 prosent.



Det skrives videre at Lundin ser videre oppsidepotensiale i Johan Sverdrup-feltet, som vil bli realisert gjennom ytterligere tilleggsboringer, optimalisert reservoarstyring og økt kapasitet på anleggene. Det tekniske arbeidet med å definere dette vil være fullført innen midten av 2022.



–Johan Sverdrup er virkelig en ressurs i verdensklasse, og vi har bare så vidt begynt å se potensialet fra dette feltet, sier Daniel Fitzgerald, driftsdirektør i Lundin Energy.

(TDN DIREKT)