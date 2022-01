Bitcoin er i skrivende stund ned 9,8 prosent og ethereum er ned 12,4 prosent. Fallet i de to valutaene har redusert markedsverdien til kryptomarkedet med 150 milliarder dollar ifølge Coinmarketcap.com.

Nedgangen i kryptovalutaer følger Wall Street-tapene torsdag. Nasdaq falt nesten 5 prosent denne uken, og S&P 500 er inne i sin tredje uke på rad med tap. Ettersom den 10-årige amerikanske statsrenten økte tidligere denne uken, har stigende renter styrt investorer vekk fra mer risikofylte eiendeler. I tillegg har Federal Reserve indikert at de planlegger å redusere balansen samt heve renten og trappe ned på obligasjoner.

Bitcoin har ofte fungert som en sikring mot økende inflasjon, men analytikere sier at risikoen er at en mer aggressiv Federal Reserve kan sette en stopper for dette.

Ettersom rentene trakk seg tilbake senere i uken sa imidlertid Oandas seniormarkedsanalytiker Edward Moya at det var «litt skuffende å se at bitcoin ikke reagerte mer positivt på reverseringen i statsrentene».

Bitcoin har falt kraftig siden november, og falt mer enn 40 prosent fra rekordhøye 69.000 dollar. Økt regulatorisk gransking og intense prissvingninger har dempet bitcoins utsikter. Dette har ført til at noen eksperter spår nedgangstider for kryptomarkedet. Blant annet har Kina bannlyst all kryptorelatert aktivitet, mens amerikanske myndigheter forhindrer visse aspekter ved kryptomarkedet. Tidligere denne uken foreslo også Russland å forby bruk av kryptovaluta og kryptomining.