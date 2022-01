Før sommeren i fjor fikk DNB til slutt over 90 prosent akseptgrad i Sbanken hvis man regner inn aksjene banken eier fra før.

Dermed så det ut til at Norges største bank fikk kjøpe opp konkurrenten, men så sa Konkurransetilsynet nei til oppkjøpet som verdsetter Sbanken til 11,6 milliarder.

DNB har påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemda og et svar er ventet i mars.

Men hva skjer hvis DNB får nei? Det svarer Kjerstin Braathen på i klippet over.

Braathen var gjest i Økonominyhetene på fredag. Du kan se hele intervjuet med Braathen under. Hun snakket også om utsiktene for norsk økonomi og energikrisen Europa står i:

21.01.2022 Hvordan ser sjefen for Norges største bank på verden nå? Er det verste over når det gjelder coronakrisen og bør vi være bekymret for hva den høye inflasjonen har å si? Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB er gjest i Økonominyhetene for å snakke om dette, energikrisen, Sbanken og mer.