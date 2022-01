Zenith Energy kommer med en oppdatering på deres olje og gassproduksjonsportefølje i Tunisia. Oppdateringen tar for seg selskapets planlagte boreaktiviteter på kort sikt.

Ezzaouia-konsesjonen produserer omtrent 500 fat olje per dag (BOPD) og 18 millionstandard kubikkfot naturgass per dag (MSCF). Selskapet konsulterer for tiden med sin partner ETAP, hvor det er besluttet å utføre sidespor i to ikke-produserende brønner. Det første sidesporet vil bli utført i brønnen EZZ-18. Boreprogrammet for brønnintervensjonen er for tiden under ferdigstillelse. En foringslogg for å bestemme foringsrørintegriteten er avtalt og forventes utført i mars 2022.

Valget av den andre sidespors brønnen er fortsatt ikke ferdigstilt og vil bli bestemt etter fullføring av et reservoarstudie. Zenith forventer å oppnå en brutto produksjonsrate på 1000 BOPD fra Ezzaouia-konsesjonen ved ferdigstillelse av de to sidesporene.

Selskapet har ferdigstilt planene om å bore Robbana-3, en ny brønn som vil nå en total måldybde på ca. 2500 meter. Ved et vellykket resultat forventes ROB-3 å produsere omtrent 150-200 BOPD. Finansiering for ROB-3 forventes å oppnås gjennom gjeldsfinansiering og fra selskapets eksisterende kontantbeholdning.

El Bibane konsesjonen produserer en stabil rate på omtrent 90 BOPD til Zenith.

Suspenderer produksjonsaktiviteter fra ROB-1.

Selskapet har suspendert produksjonsaktiviteter fra ROB-1 på grunn av økende vanntilstrømning forårsaket av en mulig mangel på foringsrørintegritet. Selskapet har planer om å utføre undersøkelser før de vedtar utbedringstiltak for å gjenopprette produksjonen fra ROB-1.

Andrea Cattaneo, administrerende direktør i Zenith kommenterte: «Vi ser frem til å starte våre boreaktiviteter både i Ezzaouia- og Robbana-konsesjonene med mål om å oppnå materialproduksjonsøkninger fra vår tunisiske portefølje ved å utnytte det betydelige uutnyttede potensialet. Selskapet genererer for tiden rekordinntekter og lønnsomhet på tvers av sin portefølje og det er vår intensjon å øke inntektsgenereringen ytterligere. ved å lykkes med å maksimere produksjonsnivåene våre i det svært gunstige oljeprismiljøet.»

Zenith aksjen faller mandag morgen og er i skrivende øyeblikk ned 6,8 prosent.