Berntsen: Dette frykter investorene nå

Forrige uke ble en av de verste på ukene Wall Street siden mars 2020, da Nasdaq indeksen, S&P 500 og Dow Jones Industrial Average falt henholdsvis 7,6, 5,7 og 4,6 prosent i perioden.

«Investorene frykter at den amerikanske sentralbanken (Fed) er kraftig på etterskudd hva angår bekjempelse av prispresset i økonomien (inflasjonen)», skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i morgenrapporten mandag.

Han mener det ligger i kortene at Fed vil måtte heve styringsrenten (Fed Funds Rate) flere ganger inneværende år, noe som vil gå utover de aksjene med høyest multipler, altså vekstselskapene.

«Verdiaksjene derimot, samt andre lav multippel-selskaper bør klare seg vesentlig bedre om rentene skal kraftig opp», skriver Berntsen.

David Lefkowitz i UBS Global Wealth Management peker ifølge CNBC også på at den store historien så langt i 2022, har vært den raske økningen i rentene, noe som får investorer til å rotere til verdiaksjer.

Onsdag denne uken er det duket for nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

Sviktet investorene

Resultatsesongen for fjerde kvartal har vært blandet. Mens mer enn 70 prosent av S&P 500-selskapene som har rapportert resultater har toppet Wall Street-estimatene, sviktet et par nøkkelselskap investorer forrige uke, inkludert Goldman Sachs og Netflix.

«Det som i utgangspunktet hadde vært en stimulusuttaksdrevet nedgang, endret seg forrige uke til å inkludere uro i inntektene», heter det fra Adam Crisafulli, grunnlegger av Vital Knowledge, i et notat, ifølge CNBC.

Videre peker han ifølge nettstedet på at investorene nå er bekymret, ikke bare for multiplumet plassert på inntjening, men selve EPS-prognosene.

I korreksjonsmodus

En rekke børsindekser rundt om i verden, er i korreksjonsmodus, etter å ha falt mer enn ti prosent fra toppen, bortsett fra i Asia. Hang Seng indeksen i Hong Kong, som er en av de mest toneangivende i regionen, er opp over fem prosent inneværende år.

«Mao. er børsbildet mer eller mindre snudd opp ned fra i fjor, da de asiatiske børsene slet betydelig i forhold til de europeiske og amerikanske», heter det fra Berntsen i Nordnet.



Det er for øvrig ifølge analytikeren ingen ting i veien for at denne trenden fortsetter fremover, gitt de underliggende trendene i markedet.