Handelsbanken: – Uroen i aksjemarkedet er ikke over

Det ble en meget turbulent start på børsuken i USA. På et tidspunkt var den teknologitunge Nasdaq-indeksen ned over fire prosent mens Dow Jones-indeksen var ned over 1.000 poeng. Ved børsslutt hadde Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,3 prosent mens Nasdaq var opp 0,6 prosent.

«Saftig snuoperasjon i det amerikanske aksjemarkedet i går», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i tirsdagens rapport fra Handelsbanken.

Sjeføkonomen mener børsuroen skyldes forestående innstramminger fra Fed, kombinert med den spente situasjonen rundt Russland og Ukraina. Risikovillige bunnfiskere sørget for at det amerikanske aksjemarkedet hentet seg sterkt inn mot slutten av handelsdagen.

Uroen er ikke over

«Men uroen er ikke over: Selv om aksjeterminene for Europa peker noe oppover igjen etter gårsdagens markerte nedgang, ser vi at S&P-futures peker ganske klart nedover igjen», skriver Gonsholt Hov.

I løpet av mandagen var fryktindeksen Vix oppe i 38,72, mens den nå har falt tilbake til 29,9.

«I mars 2020 var det pandemien som skremte investorene. I dag er det frykten for kraftig renteoppgang og fallende vekst som dominerer blant investorene (resesjonsfrykt)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Fed-møte

Tirsdag møtes den amerikanske sentralbanken. Rentebeslutningen kommer først i morgen, men denne vil etter alt å dømme få mer oppmerksomhet enn på lenge. Hvorvidt Fed klarer å berolige markedet eller ikke, er det store spørsmålet.

«Såfremt det skyhøye inflasjonspresset i verdensøkonomien ikke avtar, vil usikkerheten i finansmarkedene opprettholdes. Investors fokus er nå rettet mot onsdagens rentebeslutning i Fed», skriver Berntsen.