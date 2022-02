Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,89 prosent like etter kl. 08.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1] prosent.

Asia

I kjølvannet av oppgang på Wall Street tirsdag kveld, stiger Nikkei i Japan 1,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 2,13 prosent.

I India klatrer Sensex 0,62 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,17 prosent.

Børsene i Kina, Hongkong, Sør-Korea og Singapore er fortsatt stengte som følge av nyttårsfeiring.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,15 prosent på 89,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,15 prosent til 88,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Etter en kaotisk januar på børs, starter februar noe bedre for de amerikanske indeksene.

Den brede S&P 500 klatret 0,7 prosent, etter å ha falt 5,3 prosent i januar. Ifølge CNN er det indeksens dårligste januar siden 2009.

Teknologiindeksen Nasdaq steg med 0,8 prosent. Indeksen falt totalt ni prosent i løpet av årets første måned, hvilket er den dårligste starten på et børsår siden 2008. Industritunge Dow Jones endte dagen 0,8 prosent i pluss.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 1,4 prosent til 1.190,8 poeng.

Børsen lå lenge an til en mer dempet oppgang, men steg raskt mot stengetid etter at et hopp i oljeprisen førte til at Equinor steg over to prosent på 20 minutter.

Hexagon Purus ble dagens soleklare børsvinner, etter at selskapet i morgentimene meldte om en betydelig lastebilavtale. Det førte til at aksjen fikk seg et hopp på 30,9 prosent til 22,38 kroner. Også Hexagon Composites fikk bli med på oppgangen, og steg 11,6 prosent til 30,22 prosent.