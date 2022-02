FRA MINUS TIL PLUSS: Martin Linge-feltet som Equinor overtok fra Total ble flere år forsinket og dobbelt så dyrt som planlagt. Tidligere trodde Equinor og norske myndigheter at feltet kunne gå i minus, men de skyhøye olje- og gassprisene sørger nå for at feltet blir nedbetalt i 2022, året etter oppstart, spår Equinor. Jan Arne Wold / Equinor