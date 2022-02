Meglerhus ser vendepunkt i flere aksjer – spår 150 prosent oppside

Det sveitsiske meglerhuset Credit Suisse kommer med sine beste anbefalinger for 2022 som vil stige markant sammenlignet med konsensus.

– Vi har fokusert på aksjer der det er et identifiserbart vendepunkt eller katalysator i 2022 som enten vil gi nok et ben å stå på for nåværende moment eller som signaliserer et vendepunkt, sier analytikerne i et notat.

null

Europa

De sveitsiske analytikerne ser markant vekst over konsensus for det britiske investeringsselskapet Abrdn. Kursmålet er satt til 290 pund – nær 20 prosent over dagens kurs.

Abrdns vendepunkt er å fullføre overtakelsen av investeringsplattformen Interactive Investor for 1,5 milliard pund – 18 milliarder kroner – mot slutten av første halvdel av 2022. Selskapet skal også selge resten av aksjene i det indiske forsikringsselskapet HDFC Life, hvilket ifølge Credit Suisse vil gjøre at inntektsveksten bedres, skriver CNBC.

Tyske Delivery Hero trekkes også frem og meglerhuset ser mer enn dobling av kursen fra dagens 69 euro til 171 euro – 150 prosent oppside.

– Skiftet mot lønnsomhet samt guiding om at tapene vil toppe seg i første kvartal 2022 vil hjelpe aksjen å gå fra en konseptaksje til en tech-aksje med høyt vekstpotensial, sier Credit Suisse.

Heineken spås opp 36 prosent fra kursen på 95,90 euro til kursmålet på 130 euro. Andre aksjer som er nevnt er den britiske banken Lloyds, luftfartsselskapet EasyJet, det svenske ingeniørselskapet Sandvik og sveitsiske Sika.

Asia

I Asia anbefaler sveitserne aksjer i energi-, teknologi-, industri og drikkesektoren.

China Resources Beer, den kinesiske nasjonale oljeselskapet CNOOC, industriselskapet Inovance Technology, solselskapet Longi Green Technology, halvlederselskapet Will Semi, Thailands Siam Commercial Bank og japanske Murata Manufacturing anbefales alle kjøpt.

– Longi Green Technology vil få en boost som følge av innhenting i solsektoren etter kinesisk nyttår som vil få støtte fra økende tilbud av polysilisium og ytterligere modulpriskutt, sier Credit Suisse.

USA

I landet over dammen anbefales økonomiløsningsselskapet Dun & Bradstreet Holdings, helseforsikringsselskapet Humana og videokonferanseselskapet ZoomInfo Technologies.

Data og analyseselskapet Dun & Bradstreet vil dra nytte av stigende organisk vekst og ser en reprising. Det gjør at selskapet setter kursmålet til 35 dollar – 70 prosent over dagens kurs.

Humana spås opp til 540 dollar – 35 prosent over dagens kurs – gitt at helsemyndighetene i USA gir høyere rater for forsikringene.

Credit Suisse ser også dobling av Zoom og har satt kursmålet til 100 dollar.

– Zoom er i tidlig fase for å utnytte sin plattform som er best i klassen. De vil kombinere databehandling, orkestrering og engasjement, skriver meglerhuset i analysen.