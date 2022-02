For halvannen uke siden ble det kjent at oljeselskapet Vår Energi skal på børs. Prislappen er nå klar, og selskapet verdsettes til mellom 70 og 79 milliarder kroner, opplyses det i en melding.

Tilbudsaksjene vil prises til mellom 28 og 31,50 kroner pr. aksje.

Italienske Eni og oppkjøpsfondet HitecVision skal til sammen selge 220 millioner aksjer. I tillegg foreligger det en opsjon på å selge ytterligere 55 millioner aksjer, likt fordelt mellom de to aksjonærene.

Tilbudet omfatter 8,8 prosent av det totale antallet utestående aksjer, og opptil 12,7 prosent av utstedte aksjer når alle tilleggsaksjer og bruk av opsjoner er inkludert. Selskapet forventer at Oslo Børs vil gi dispensasjon fra fri flyt-kravet på 25 prosent.

Øker utbytteguiding

Det er nesten fire år siden Eni og HitecVision slo seg sammen og skapte oljeselskapet Vår Energi. I dag sitter førstnevnte på 69,85 prosent av aksjene, mens HitecVision eier 30,15 prosent av selskapet.

I tillegg til Enis eiendeler, som inkluderer Goliat-feltet i Barentshavet, har man fått med seg det som var Point Resources og Exxon Mobils norske virksomhet. Det har gitt en produksjon på 247.000 fat pr. dag (pr. tredje kvartal).

– Vi er i øyeblikket det største uavhengige olje- og gasselskapet på norsk sokkel. Vi har en stor produksjon og ressursbase, med mye gass, som gir stor verdiskapning og høye inntekter. Vi har også et høyt utbytte og disse tingene er med å gi en stor verdi på Vår Energi. Hvor stor den blir, gjenstår å se, sa konsernsjef Torger Rød i Vår Energi til Finansavisen i forrige uke.

Vår Energi har tidligere fastsatt et utbytte på minst 700 millioner dollar for 2022. I dagens melding opplyses det at selskapet øker utbytteguidingen til minimum 800 millioner dollar. I første kvartal guides det et utbytte på 225 millioner dollar, mot tidligere 200 millioner.

Ifølge Vår Energi-sjefen er det ikke gitt at utbyttenivået vil bli senket dersom oljeprisen skulle falle fra dagens nivåer.

– Vi har en god og robust portefølje, med gode eiendeler og verdiskapning. Så vi ser for oss å betale ut utbytte også på en lavere pris enn i dag, men dette avhenger av mange faktorer og det er vanskelig å gi et prisintervall i denne sammenhengen, sa han til Finansavisen.

Det er ventet at Vår Energi vil starte handel på Oslo Børs på betinget handelsbasis 16. februar under ticker «VAR». Ubetinget handel med andelene forventes å starte 18. februar.