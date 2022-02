– Vi er ikke voldsomt bekymret for investeringene som må til for å utbedre anlegget, sier Quantafuel-sjef Lars Rosenløv i et intervju med Økonominyhetene på Finansavisen og fortsetter:

– Problemet er at det kan ta noe tid å få fikset dette og tiden vil også avhenge av omfanget.

Søndag meldte plastgjenvinningselskapet Quantafuel om at det hadde oppstått en skade på anlegget i Skive i Danmark og at produksjonen hadde blitt stengt ned på ubestemt tid.

Aksjen falt 24,98 prosent til 15,35 kroner mandaf.

Quantafuel-sjefen sier at selskapet håper å starte de grundige undersøkelsene av anlegget mandag.

–Dette vi må undersøke før vi kan komme tilbake til markedet med en presis melding, sier Rosenløv på spørsmål om når han tror han vet mer om når produksjonen er tilabke.

– Vet dere om dere fortsatt kan stå ved det målet om å produsere 12.000 tonn i år?

– Nå må vi finne tu hvor land tid det vil ta å utbedre anlegget. Så må vi komme tilbake til guidingen for årets produksjon. Vi har en klar forventning om at de to linjene som ennå ikke har vært i produksjon (...) uavhengig av denne problematikken vil komme i produksjon i andre kvartal, sier Quantafuel-sjefen.

