FØRSTE SKIP PÅ PLASS: I desember seilte «Havila Capella» omsider på sin jomfrutur i ruten Bergen-Kirkenes-Bergen. Men de tre neste skipene lar fortsatt vente på seg, over et år etter at de skulle vært i rute. På bildet skipsreder Per Sævik sammen med hotellsjefen ombord, Else Kristine Tjessen, og kaptein Tom Rune Einarsen. Foto: Havila Kystruten