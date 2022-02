Det amerikanske treningsselskapet Peloton slapp tall for andre kvartal tirsdag. Selskapets andre regnskapskvartal ble avsluttet 31.desember 2021.

I kvartalsrapporten kutter selskapet sine økonomiske utsikter for 2022 etter at adm.direktør John Foley vil trekke seg som en del av en bredere restrukutrering av virksomheten, skriver CNBC.

– Vi tar skritt for å posisjonere Peloton best for bærekraftig vekst, samtidig som vi etablerer en klar vei til konsekvent lønnsomhet, sier Foley.



Nedjusterer forventningene

Selskapet forventer nå inntekter for regnskapsåret 2022 innenfor et område på 3,7 milliarder dollar til 3,8 milliarder dollar, ned fra tidligere estimater på 4,4 til 4,8 milliarder dollar.

Peloton forventer å avslutte aret med rundt 3 millioner tilkoblede treningsabonnementer, mot tidligere estimater på 3,35 millioner til 3,45 millioner.

For tremånedersperioden som ble avsluttet 31.desember, rapporterte Peloton et nettotap på 439,4 millioner dollar, eller 1,39 dollar pr. aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på 63,6 millioner dollar, eller 18 cent pr. aksje, året før.

Forventningskutt skapte optimisme

Totalt salg vokste med rundt 6 prosent til 1,13 milliarder dollar, fra 1,06 milliarder dollar året før. Peloton hadde rapportert foreløpige salgstall for andre kvartal i slutten av januar.

Inntektene i Pelotons tilkoblede treningssegment, som inkluderer bidrag fra produksjonsvirksomheten Precor, falt 8 prosent fra nivået året før til 796,4 millioner dollar. Dette segmentet utgjør omtrent 70 prosent av Pelotons totale inntekter.

Abonnementsinntektene vokste hele 73 prosent til 337,5 millioner dollar, og utgjør de andre 30 prosentene av det totale salget.

Peloton avsluttet kvartalet med 2,77 millioner treningsabonnenter. Dette er personer som eier et Peloton-produkt og betaler en månedlig avgift for å få tilgang til selskapets digitale treningsinnhold.

Aksjene steg mer enn 30 prosent i ettermiddagshandel, i takt med sin beste dag noensinne. Under en telefonkonferanse etter rapport-publiseringen sa ledelsen at fordelene med selskapets kostnadskuttarbeid ville begynne å bli synlige i det seneste halvåret.