– Man kunne gitt ganske betydelig mer, sier Anders Holte i Kepler Cheuvreux i et intervju på Økonominyhetene onsdag.

Han referer til de 10 milliarder dollarene, nesten 90 milliarder kronene, som Equinor har sagt de kan komme til å sende til aksjonærene i år.

Holte mener den enorme inntjeningen i Equinor åpner for enda mer.

Aksjen til oljegiganten steg onsdag 1,4 prosent til 260,2 kroner og har dermed steget over 10 prosent siden nyttår.

Holte har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 290 kroner. Det betyr at han ser en oppside på ytterligere 12 prosent.

– Inntjeningspotensialet i Equinor er ganske mye større enn det som er reflektert i konsensus, sier Holte.

Onsdag slapp Equinor resultatene for fjerde kvartal. Investeringene i 2022 holdes uendret på 10 milliarder dollar, mens utdelingene til aksjonærene økes kraftig.

Det vanlige utbyttet økes fra 0,18 til 0,20 dollar per kvartal, det kommer et ekstraordinært utbytte på 0,20 dollar per aksje de neste fire kvartalene og selskapet øker tilbakekjøpene av aksjer fra 1,2 og opp til 5,0 milliarder dollar i år.

Til sammen utgjør disse utdelingene 10 milliarder dollar på det meste.

Klippet over er fra Økonominyhetene 9. februar. I sendingen snakket vi også med konsernsjef Anders Opedal og finansdirektør Ulrica Fearn. Du kan se de intervjuene og sendingen her: