DNB Markets: – Krigsfrykt preget markedene

Det var en kraftig nedgang på New York-børsen fredag, da Nasdaq-indeksen falt 2,8 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 1,9 prosent og 1,4 prosent.

«Krigsfrykt preget markedene», skriver Kyrre Aamdal i mandagens morgenrapport fra DNB Markets.

10-års amerikansk statsrente falt fra en topp rett over 2,05 prosent til 1,91 prosent mot slutten av fredagens handel. Mandag morgen står den i 1,96 prosent.

Ukraina

«Driveren bak dette fallet i risikovilje er trolig faren for et russisk angrep på Ukraina. En oppgang i oljeprisen til over 95 dollar per fat understøtter det, og prisen på hvete har steget ytterligere», skriver Aamdal.

Roger Berntsen mener forrige ukes markante børsfall i USA skyldes økt geopolitisk usikkerhet, og trekker i den anledning frem Ukraina-situasjonen. I mandagens rapport fra Nordnet skriver han også at skyhøye inflasjonstall (40-års høy) og rykter om en dobbel renteøkning fra Fed i mars trigget børsfallet.