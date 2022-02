– 2022 er et risikabelt år. Det er uvanlig høy risiko og det har det vært i to-tre år. Det er kombinasjonen av at alt går kjempebra og prisingen er rekordhøy, da er man sårbar for enhver form for nedtur, sier tidligere sjefstrateg Peter Hermandrud til DN.

Hermanrud mener inflasjon, geopolitiske utfordringer knyttet til Ukraina og Russland og generelt høy prising samlet er det som utgjør trusselen mot markedet.

– Et fall på 25 prosent kan komme når som helst. Faller det 40 prosent, da er det billig igjen. Med 25 prosent fall så er det riktig priset basert på pris/ bok-multippelen, sier Hermanrud.

Tungt investert

Tross frykt for krakk på Oslo Børs, har Hermanrud selv investert 80 prosent av sine midler i børsnoterte aksjer, resten i kontanter.

Peter Hermanrud gikk tungt inn i to aksjer og plukket et par andre da han startet opp som investor for seg selv. Nå går aksjene som raketter på børsen og han tror selv på dobling.



«Dette er ikke aksjer som kan gå lite. Wallenius Wilhelmsen har doblet seg siden september, og det er ikke urimelig å tro at aksjen kan doble seg igjen», sa Hermanrud til Finansavisen den gang.

– Største feilen

Hermanrud kommenterte også tech-boblen som delvis sprakk i januar.

«Jeg har lenge trodd at dette er en boble. Grunnen til det er at investorene har fullstendig urealistiske forventninger til at alle selskaper med en bra produktidé og høye vekstambisjoner kommer til å tjene masse penger, uansett hvor utfordrende teknologien er eller hvor tøff konkurransen blir. Nå sprekker boblen i alt fra grønne aksjer til teknologi uten inntjening, til bitcoin og GameStop. Det gjør fryktelig vondt for mange», sa den tidligere aksjestrategen.

Nå tror han at det brede markedet også kan falle tungt.

– Jeg vet ikke når det faller. Det kan falle nå og det kan falle om noen år, og jeg kan ta feil og det faller ikke. Jeg vet bare at den største feilen man gjør er å ikke ha aksjer.

Han peker imidlertid på at det ikke er Ukraina-konflikten som er det farligste for markedene.

– Inflasjon og renteøkninger er det som er farlig for Oslo Børs. Jo verre inflasjonen er, jo hardere må du ta i rentene. Jo hardere du må ta i med rentene, jo verre blir det for økonomien, sier Hermanrud.