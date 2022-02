DNB Markets: – Krigsfrykt tynger et sårbart marked

DNB Markets skriver i en oppdatering at håpet om en diplomatisk løsning eller en deskalering av konflikten fortsatt er til stede. Årsaken til det er at president Putin har sagt ja til videre forhandlinger med vesten, etter å ha blitt oppfordret til det av utenriksminister Lavrov. I dag møter Putin den tyske forbundskansleren Scholtz i Moskva.

Sjeføkonom Kjersti Haugland mener det er naturlig at børsene faller som følge av den svært spente situasjonen mellom Russland, Ukraina og Vesten.

Ved stengetid mandag var Stoxx 600 1,8 prosent lavere enn på samme tid fredag ettermiddag. Tirsdag stiger børsene i Europa mens utviklingen på Oslo er ganske flat.

Stor usikkerhet

«Stor usikkerhet om utfallsrommet i geopolitiske konflikter bidrar typisk til redusert risikovilje hos investorer. I denne situasjonen bidrar dessuten en mulig forverring av energikrisen i Europa til ekstra nedsiderisiko», skriver Haugland i en rapport tirsdag.

Om Russland går inn i Ukraina vil de bli møtt med omfattende sanksjoner fra vestlige land, og hun tror det er risiko for at Russland, som står for 20 prosent av naturgasstilførselen til Europa, reduserer gasstilførselen dit som et mottrekk. Dersom gassprisene økes vil økonomiene i Europa rammes.

Kan ramme hardt

«Inflasjonen, som allerede er uvanlig høy, vil øke videre, og ramme husholdningenes kjøpekraft og dermed forbruket. Bedriftenes kostnader vil også øke betydelig, og energiintensive bedrifter kan måtte stoppe produksjonen i perioder som følge av manko på energi. Det er også risiko for at verdens matpriser kan løftes», skriver Haugland.

DNB Markets mener også at markedet er særlig sårbart for dårlige nyheter i dagens situasjon, der sentralbankene er i innstrammingsmodus. Om en måned skal verdens viktigste sentralbank, Federal Reserve, trykke på bremsepedalen.