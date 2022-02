Hexagon Purus vil hente 600 millioner

Hydrogenselskapet Hexagon Purus melder etter stengetid tirsdag ettermiddag at selskapet vil hente inn 600 millioner kroner i en rettet emisjon.

Tegningskursen skal settes via en bokbyggingsprosess, opplyses det.

Moderselskapet Hexagon Composites, som eier 73,3 prosent av Purus, har allerede tegnet seg for aksjer til 440 millioner kroner.

Provenyet fra emisjonen skal gå til sylinder- og systemkapasitetsutvidelse på tvers av geografiske områder, investeringer i produksjonsanlegg og teknologisenter i Canada, økt produksjonskapasitet i Kina, videre teknologisk utvikling og andre generelle selskapsformål.

Innsidere og ansatte har også indikert at de vil tegne seg for et samlet beløp på 6-7 millioner kroner.

Selskapet la tirsdag morgen frem resultater for fjerde kvartal.