Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,3 prosent, at S&P 500 vil stige 0,5 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,97 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,2 prosent til 27,00.

Frykt for krig i Ukraina bidro til at det ble en tung dag på Wall Street torsdag. Nasdaq falt, 2,9 prosent, S&P 500 gikk ned 2,1 prosent mens Dow Jones falt 1,8 prosent.

«Investorene frykter konsekvensene av en mulig russisk invasjon i Ukraina. Gitt at de globale verdikjedene er skjøre fra før, vil en eventuell krig i Europa gjøre vondt verre», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

På den positive siden meldes det om nye samtaler mellom USA og Russland til uken.