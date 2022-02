Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,2 prosent, at S&P 500 vil stige 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,97 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,2 prosent til 28,37.

USAs president Joe Biden omtalte nylig de siste begivenhetene i Ukraina som begynnelsen på en russisk invasjon og annonserte nye sanksjoner. De amerikanske tiltakene kommer på toppen av sanksjoner fra både EU og Storbritannia.

«Aksjemarkedene tok nyhetene med noenlunde fatning. Både de europeiske og de amerikanske aksjemarkedene hentet nemlig inn noe av det tapte i går. Trolig er ikke tiltakene så strenge som først fryktet», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

DNB Markets mener energimarkedet er jokeren for økonomiske konsekvenser.

«De fleste sanksjonene har neppe de store konsekvensene for den makroøkonomiske utviklingen i Vesten», skriver DNB Markets i en rapport.