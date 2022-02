Det går mot en rød ukestart på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 1,3 prosent, at S&P 500 vil falle 1,4 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,92 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,2 prosent til 33,11.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener det er tilfredsstillende å se at Europa og USA raskt finner enighet om sanksjoner, og er villige til å ta kostnadene ved disse. Han beskriver frysing av russiske valutareserver og utestengelse fra SWIFT som svært kraftige sanksjoner.

«Konflikten mellom Russland og vesten er i ferd med å eskalere til total isolasjon. Vi må forvente en nedtur i aksjemarkedet og mer uro i finansmarkedet fremover om konflikten eskaleres», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1 Gruppen.

Kina oppfordrer Russland og Ukraina til å trappe ned kamphandlingene , vise tilbakeholdenhet og finne en politisk løsning. Mandag valgte den russiske sentralbanken å heve styringsrenten fra 9,5 til 20 prosent.