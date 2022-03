Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,2 prosent, at S&P 500 vil falle 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,86 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,9 prosent til 31,01.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell bidro til en viss optimisme i aksjemarkedet onsdag. Under høringen i Senatet understreket han at renten trolig blir satt opp mars, noe som også var som ventet. Det dreier seg om en normal renteøkning på 25 basispunkter, som også er det som er priset i markedet.

«Videre la Powell vekt på at utsiktene er friske nok til at den amerikanske økonomien kan tåle en serie renteøkninger», skriver Handelsbanken i en oppdatering torsdag.

DNB Markets mener muligheten for ytterligere sanksjoner mot Russland er til stede. Valutastrateg Magne Østnor skriver i en oppdatering at det har bidratt til en betydelig rekke med selv-sanksjoneringer, slik kinesiske banker besluttet i helgen.

«Vi hører om stadig flere selskaper som stanser handelen med Russland, trekker seg ut eller selger seg ut av russiske aktiva, enten i sympati med det ukrainske folket eller fordi man er bekymret for å havne i brudd med fremtidige sanksjoner. På denne måten forsterkes sanksjonene, og rammer russisk økonomi hardere enn det ellers ville ha gjort», skriver Østnor.

Torsdag slippes følgende makrotall: