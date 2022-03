Skagenfondene ekskluderer russiske investeringer

Skagenfondene vil fryse alle russiske investeringer i fondene, og selge seg ut av Russland, ifølge en melding fredag. Dette er i tråd med Storebrand Gruppens beslutning om å ekskludere russiske selskaper og statsobligasjoner fra investeringsuniverset.



Ved utgangen av februar var Kon-Tikis eksponering 1,2 prosent av netto andelsverdi (NAV), fordelt på fem selskaper. Skagen Vekst hadde 0,9 prosent av NAV eksponert i tre selskaper.



SKAGEN vil selge alle russiske aksjer så fort som mulig. Handelsrestriksjoner og andre markedsforstyrrelser som kan begrense eller stoppe salget kan medføre at noen posisjoner vil bli fryst, for å sikre andelseiernes interesser.



- Først og fremst er dette en menneskelig tragedie og befolkningen i Ukraina har vår fulle sympati. Denne beslutningen har ikke vært lett, men vi mener det er viktig å ta et tydelig standpunkt mot Russland, samtidig som vi fortsetter å sikre de langsiktige interessene til våre kunder, sier adm. direktør Timothy Warrington.

TDN Direkt