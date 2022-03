Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,9 prosent, at S&P 500 vil falle 0,9 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,78 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,7 prosent til 33,72. Frankrike og Tyskland opplever et børsfall på 3,6 prosent mens London-børsen er ned nesten tre prosent.

«De amerikanske børsene falt torsdag på økte bekymringer knyttet til krigen i Ukraina. Så lenge krigen fortsetter vil råvaremarkedene forbli i ubalanse (skyhøye priser) som over tid vil skade verdensøkonomien. Prisene var for øvrig høye før krigen. Derfor blir belastningen nå ekstra stor», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Det var ikke mye optimisme å spore på børsene i Asia fredag hvor Hang Seng-indeksen falt 2,5 prosent mens Nikkei 225-indeksen og Shanghai Composite gikk ned henholdsvis 2,2 prosent og 1,0 prosent.

«Det globale presset på Kina øker for hver dag som går, ettersom de har de tetteste økonomiske båndene til Russland», skriver Bertnsen.

Klokken 14.30 norsk tid slippes månedens viktigste nøkkeltall, de amerikanske jobbtallene (Non-farm Payrolls).