Berntsen: – Kinesisk økonomi vil rammes knallhardt

Ukraina-krigen overskygget en ellers sterk arbeidsmarkedsrapport fredag. I løpet av fredagens handel falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 1,7 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 0,8 prosent og 0,5 prosent.

«De amerikanske investorene sendte indeksene videre nedover fredag som en følge av elendighetene som utspiller seg i Ukraina», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Avhengig av råvarer

Han mener Kina, som mer eller mindre er Russlands eneste reelle økonomiske støttespiller i disse dager, har til gode å ta aktive valg som kan stoppe krigen i Ukraina. Ifølge Berntsen er Kinas hovedproblem landets avhengighet av råvarer for å holde egen økonomi, bestående av 1,4 milliarder mennesker, i gang.

«Så fremt spenningene er som de er vil kinesisk økonomi rammes knallhardt av skyhøye råvarepriser», skriver Berntsen.

Mandag formiddag omsettes et fat Nordsjøolje for 128,12 dollar, opp 8,5 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 124,43 dollar. Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister, Antony Blinken, uttalte at amerikanerne og deres allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport.

Venter på Kina

«Oljeprisen har steget betydelig gjennom helgen, noe som vil ramme en rekke asiatiske land hardt økonomisk. Fremdeles venter de fleste på Kina, som kanskje er de eneste som kan tvinge Putin til å stanse invasjonen av Ukraina», skriver Berntsen.

Aksjefallet i Asia fortsatte i natt grunnet situasjonen i Europa. Shanghai Composite er ned 2,2 prosent mens Nikkei 225-indeksen og Hang Seng-indeksen har falt henholdsvis 2,9 prosent og 3,9 prosent.