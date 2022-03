Det går mot en knallrød start på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 1,6 prosent, at S&P 500 vil falle 1,7 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,74 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 17,3 prosent til 35,76.

Ukraina-krigen overskygget en ellers sterk arbeidsmarkedsrapport fredag. I løpet av fredagens handel falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 1,7 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 0,8 prosent og 0,5 prosent.

«De amerikanske investorene sendte indeksene videre nedover fredag som en følge av elendighetene som utspiller seg i Ukraina», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Mandag formiddag omsettes et fat Nordsjøolje for 124,52 dollar, opp 5,4 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 122,53 dollar. Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister, Antony Blinken, uttalte at amerikanerne og deres allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport.

Analysesjef Petter Slyngstadli tror Vladimir Putin er svært overrasket over den sterke motstanden russiske styrker har møtt i Ukraina, og styrken og hurtigheten i internasjonale restriksjoner og sanksjoner.