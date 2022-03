Norges Bank setter tre selskaper under observasjon

Hovedstyret i Norges Bank mener det er uakseptabel risiko for at selskapet Bombardier Inc medvirker til, eller er ansvarlig for, grov korrupsjon. Hovedstyret har også besluttet å sette Adani Ports & Special Economic Zone Ltd under observasjon grunnet risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Hyundai Glovis Co Ltd settes under observasjon grunnet risiko for at selskapet medvirker til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene og alvorlig miljøskade, fremgår det av en melding fra Norges Bank Investment Management, også kjent som Oljefondet.

Samtidig har hovedstyret bestemt seg for å avslutte observasjon av selskapene Hansae Yes24 Holdings Co Ltd, Hansae Co Ltd og Nien Hsing Textile Co Ltd da Etikkrådets undersøkelser har vist at det ikke lenger finnes grunnlag for dette.

Avslutningsvis har hovedstyret besluttet å utelukke selskapet Li Ning Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd.