Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,6 prosent, at S&P 500 vil stige 0,7 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,85 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,1 prosent til 34,85.

«Et bakteppe av krig og elleville råvare- og energipriser fortsetter å ri markedene. Som nevnt i går diskuteres det nå et importforbud rettet mot russisk olje, og dette gir et kraftig press oppover på energiprisene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Ifølge DNB Markets er det hevet over enhver tvil at vi nå vil få et markert videre løft i inflasjonen.

«De skyhøye priser på energi og mat vil slå raskt ut i konsumprisene. Ukraina er en viktig produsent av neongass, som også er en viktig komponent i produksjonen av halvledere. Mangel på neongass kan forsterke problemene for produsenter av biler, fly og mobiltelefoner gjennom de globale verdikjedene», skriver DNB Markets i en rapport.