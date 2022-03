Aksjeekspert tror dette er tiden for å kjøpe

Professor i finans hos New York University, Aswath Damodaran, delte sine meninger om aksjemarkedet med CNBC på tirsdag.

Professoren, som underviser verdsettelse av aksjer, trekker frem 5 av de såkalte FANGAM-selskapene som som meget attraktive kjøp. FANGAM er et akronym, og står for Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon og Microsoft.

«Dette er alle gode selskaper. De har nesten ingen gjeld, store kontantbeholdninger, solid prissettingskraft, og de er pengemaskiner», sa Damodaran i intervjuet med CNBC.



I en analyse fra februar kom professoren frem til at de fleste av selskapene var overpriset, men nevner at prisene har falt såpass mye den siste måneden at dette begynner å se ut som et godt tidspunkt å investere i selskapene. Han advarer derimot investorer som ser etter raske penger.

«At selskapene er underpriset betyr ikke at du på kort sikt ikke vil kunne tape penger. Men jeg tror likevel at jeg på lang sikt heller vil eie disse selskapene enn stort sett alle andre forbrukerproduktselskaper», sa han i intervjuet.