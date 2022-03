Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones og S&P 500 vil falle 0,9 prosent mens Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,4 prosent til 33,56.

«Aksjene på Wall Street gjorde et aldri så lite comeback onsdag, etter å ha falt betydelig over flere dager grunnet krigen i Ukraina. Gårsdagens oppgang var den største på to år, dog dette må sees i sammenheng med tilsvarende store fall de siste ukene. Med andre ord er usikkerheten blant investorene fortsatt stor», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Klokken 14.30 norsk tid slippes KPI-tall for februar og en oversikt over antall førstegangssøkende for ledighetstrygd (jobless claims).