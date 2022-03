Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,26 prosent like før kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,3,0,3] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,20 prosent.

Shanghai Composite faller derimot 1,09 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 3,28 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,63 prosent.

I India stiger Sensex 0,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,21 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,63 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 2,71 prosent til 109,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,04 prosent til 106,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 111,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Oljemarkedet, inflasjonsfrykt og Russland-uro fortsatte å prege ukens siste handelsdag.

S&P 500 falt 1,3 prosent til 4.204,36, mens Nasdaq endte ned 2,2 prosent til 12.843,81. Dow Jones ble svekket 0,7 prosent til 32.943,33.

Onsdag 16. mars vil renten etter alt og dømme bli hevet i USA. CME Groups FedWatch Tool viser fredag at det er 95,9 prosent sannsynlighet for at renten heves fra dagens 0-0,25 prosent til 0,25-0,5 prosent.

Oslo Børs

Det ble en nesten flat dag på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen endte opp 0,06 prosent til 1.194,29. Oppgangen denne uken ble da på 0,3 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,8 milliarder kroner fredag.

Tre av de ti mest omsatte aksjene falt. Equinor-aksjen falt 2,0 prosent til 286,65 kroner, mens Aker BP-aksjen endte ned 2,8 prosent til 297,50 kroner. Yara-aksjen falt 2,2 prosent til 411,60 kroner.

Nel-aksjen og Kahoot!-aksjen ble vinnerne blant de mest omsatte med en oppgang på 4,8 prosent til 17,95 kroner og en oppgang på 5,5 prosent til 28,60 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

ØMU: Industriproduksjon januar, kl. 11.00

USA: Inflasjonsforventninger, kl. 16.00

Annet:

SalMar: Ekstraordinær generalforsamling, Trondheim, kl. 12.00

Smartoptics Group: Presentasjon på Aktiedagen Stockholm, kl. 14.00

SEB: Boligprisindikator mars, kl. 06.30

Ekskl. utbytte:

DNO